Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Übernahme des chinesischen Antikörperspezialisten Biotheus profitiere man jetzt voll von der Partnerschaft, die mit den Ex-China-Rechten für dessen Krebswirkstoff PM8002/BNT327 begonnen habe, kommentierte Analyst Chris Shibutani am Donnerstag. Er hält den Schritt für Biontech für strategisch sinnvoll und sieht in dem Wirkstoff sogar einen möglichen Herausforderer für den Kassenschlager Keytruda vom US-Konzern Merck & Co./ag/tav;

