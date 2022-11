HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 US-Dollar belassen. Die Umsätze mit Covid-19-Impfstoffen hätten sich als widerstandsfähig erwiesen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun rücke das kommende Jahr in den Fokus, für das sich einige positive Impulse abzeichneten./bek/ajx;