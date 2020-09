FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Bilfinger auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro je Aktie belassen. Das zweite Quartal des Industriedienstleisters sei wohl das schwächste in diesem Jahr gewesen und er rechne mit einer allmählichen Erholung im zweiten Halbjahr sowie weiterer Belebung im Jahr 2021, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wettbewerbsüberschneidungen mit Siemens Energy schienen gering. Die Bilanz von Bilfinger sei solide, die Liquidität sei gut. Die signifikant zurückgekommene Bewertung liege deutlich unter dem Buchwert. Reigber bleibt positiv gestimmt bezüglich der mittel- bis langfristigen Kehrtwende./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2020 / 16:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 16:38 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.