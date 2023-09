FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Industriedienstleister halte in Sachen Verkäufe & Übernahmen Wort und stärke mit dem angekündigten Zukauf von Teilen der Stork-Gruppe seine Präsenz in den Niederlanden und Belgien, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck;