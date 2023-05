FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen des Industriedienstleisters sollten einen bescheidenen Jahresstart belegen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch im weiteren Jahresverlauf - insbesondere in der zweiten Hälfte - sei Besserung in Sicht./gl/mf;