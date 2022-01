HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BHP Group nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und vor der Bekanntgabe der Aktionärsentscheidung über eine Hauptnotierung in Australien auf "Hold" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Analyst Richard Hatch verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum einen auf die Probleme der Kupfermine Spence, damit verbundene zusätzliche Investitionen, und dass er seine Schätzung für die Abbaumengen nach unten korrigiert habe. Zum anderen verwies er auf die an diesem Donnerstag stattfindende Abstimmung über die Vereinheitlichung der aktuell doppelten Börsennotierung. Falls erfolgreich, bedeute dies, dass die BHP-Aktie in Europa an Bedeutung verliere. Dies sei "schade" und habe zu seiner Kaufempfehlung für Rio Tinto geführt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.