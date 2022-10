NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Emma Letheren begründete das etwas höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer guten Entwicklung des Konsumgüterherstellers. Dieser gewinne Marktanteile hinzu. Der konjunkturelle Gegenwind bremse jedoch das Wachstum./bek/he;