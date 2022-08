NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach besser als erwartet ausgefallenen Halbjahreszahlen von 81 auf 86 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Underperform" belassen. Sie bewundere die fortdauernde Geschäftsdynamik und die Marktanteilsgewinne des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihr Problem sei allerdings die ehrgeizige mittelfristige Prognose für das Margenwachstum. Das lasse Beiersdorf angesichts des zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds wenig Spielraum für Investitonen./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 11:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 11:37 / EDT





