NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Aussagen des Konsumgüterherstellers zur Profitabilität von 100 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Kosten dürften nach Covid-19 steigen, doch sei unklar, ob Beiersdorfs Aussagen über die Margenentwicklung eine frühe Antwort darauf sei oder ob es sich um etwas unternehmensspezifisches handele, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erwarte jedenfalls keine Rückkehr zu einer Ertragskraft wie sie vor dem Ausbruch der Pandemie war und habe ihre Schätzungen entsprechend aktualisiert./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 00:45 / ET



