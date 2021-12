LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Iain Simpson rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass die Luxus-Kosmetikmarke La Prairie im vierten Quartal trotz hoher Vorjahreszahlen gewachsen ist. Was Nivea und Eucerin betrifft, dürften sich die Geschäfte wegen erneuter Pandemie-Beschränkungen moderater entwickelt haben. Ermutigt vom neuen Konzernchef Vincent Warnery, gefällt ihm die Aktie des Konsumgüterkonzerns./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.