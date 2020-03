NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der aktuelle Kurs bei um die 100 Euro biete langfristig orientierten Investoren einen attraktiven Eintrittszeitpunkt in die Tranformationsstory des Nivea-Herstellers, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte aber - um konservativ zu kalkulieren - seine Ergebniserwartungen (EPS) durch die Auswirkungen des Coronavirus bis 2023. Zugleich verschob Taylor sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft./ck/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.