LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf im Zuge einer etwas gesunkenen Sektorbewertung von 114 auf 111 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Konsumgüterhersteller für das dritte Quartal hätten ebenso wie die Unternehmensprognose für 2019 seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für die Zeit danach nahm er aufgrund von Währungseffekten nur minimale Änderungen vor./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2019 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 05:00 / GMT



