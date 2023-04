NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Am US-Lebensmittelmarkt sei das Wachstum im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal deutlich gesunken, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends seien schlecht vor allem für Nestle . Bei Beiersdorf, L'Oreal und Lindt wirke das Wachstum aber noch stark./tih/he;