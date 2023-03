NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen für das erste Quartal von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte dürfte zu einer robusten Umsatzentwicklung beigetragen haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Unternehmensausblick für 2023 gebe es Luft nach oben./mis/ag;