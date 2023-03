NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung und die Ergebnisse des Konsumgüterherstellers hätten positiv überrascht, begründete Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre angehobenen Gewinnschätzungen (EPS). Die stagnierende Dividende habe zwar enttäuscht, das Management aber weitere Zukäufe nach der erfolgreichen Akquisition der Kosmetikmarke Chantecaille in Aussicht gestellt. Auch höhere Barmittelausschüttungen blieben für die kommenden Monate auf der Agenda./gl/edh;