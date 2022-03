NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Konzern habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität der Tochter Tesa sei stark. Die Anleger dürften positiv werten, dass der Umsatz im Konsumentengeschäft in diesem Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll./la/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:44 / GMT



