NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Online-Massengeschäft mit Schönheitsprodukten habe sich in China zuletzt schwach entwickelt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Segment Hygiene und Hauspflegemittel habe sich dagegen überraschend stark gezeigt. Beiersdorf habe im April in China schwach abgeschnitten, wie auch L'Oreal und Unilever./bek/gl;