FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf nach endgültigen Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 103 Euro belassen. Die Virus-Pandemie habe sich unterschiedlich auf die Konzern-Marken des Konsumgüterunternehmen ausgewirkt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Effizienzmaßnahmen und eine verstärkte Kostendisziplin dürften sich im Jahresverlauf insgesamt positiv in der Margenentwicklung widerspiegeln. Mit Blick auf die soliden Bilanzrelationen, die starken Marken und die hohe Innovationskraft sieht Maul gute Chancen, dass Beiersdorf gestärkt aus der Krise hervorgeht./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 16:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 16:38 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.