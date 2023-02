FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf vor den am 1. März erwarteten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Aktie habe sich innerhalb ihres Sektors solide entwickelt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt erhoffe sich eine Anhebung der Kapitalausschüttungen und hier eher Dividendensteigerungen als Aktienrückkäufe. Die Aktie sei derzeit allerdings vergleichsweise hoch bewertet./mf/ck;