FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen von 86 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es dürfte keine Überraschung sein, dass der Nivea-Hersteller im zweiten Quartal wohl stark gewachsen ist angesichts der schwachen Vergleichsbasis, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte sich die Geschäftsdynamik auch im Quartalsvergleich verbessert haben, vor allem was die Sparte Tesa betreffe. Er rechne zudem nun mit konkreteren und positiveren Aussagen zum Gesamtjahr, aber keinen Änderungen an den Mittelfristzielen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.