NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Die Hamburger hätten im Consumer-Bereich deutlich besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analystin Molly Wylenzek am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ag/mis;