NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller sei ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hoffnungen auf eine erstmalige Dividendenerhöhung seit dem Jahr 2007 und/oder eines Aktienrückkaufprogramms seien enttäuscht worden. Der Ausblick auf 2023 erscheine indes solide./gl/edh;