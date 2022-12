NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Vor den am 1. März erwarteten Jahreszahlen des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers habe er seine Umsatzschätzung für das vierte Quartal im Consumer-Bereich leicht angehoben, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek;