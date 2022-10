NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Dax-Konzern habe erneut geliefert, mit Resultaten über den Erwartungen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den Markterwartungen dürfte sich aber nicht viel ändern, weil sie für das Consumer-Geschäft schon am oberen Ende des Unternehmensausblicks lägen./mis/ck;