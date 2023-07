Befesa 68.85 CHF -4.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte ähnlich verlaufen sein wie das erste, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit werde es wohl geprägt von einer zähen Erholung in China mit sinkenden Zinspreisen. Er aktualisierte seine Schätzungen wegen der jüngsten Energiepreis- und Metallpreisentwicklungen. Den Recycler sieht der Experte auf dem Weg zum unteren Ende der Jahreszielspanne, in den Aktien sieht er aber eine attraktiv bewertete Anlagemöglichkeit./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





