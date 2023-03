ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 36,30 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dem IT-Dienstleister sei ein starker Schlussspurt gelungen, schrieb Analystin Kathinka De Kuyper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So seien die Lagerbestände stark zurückgegangen. Das neue Jahr habe Bechtle mit einem Auftragsbestand von 1,7 Milliarden Euro begonnen./bek/tih;