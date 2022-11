Bechtle 34.39 CHF -12.42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 47 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Neugeschäft scheine stark zu sein, und der IT-Dienstleister weise nach wie vor ein gutes Wachstumstempo auf, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass die Nachfrage nach IT-Produkten nach wie vor robust sei. Die Margenentwicklung sei jedoch noch risikobehaftet, weshalb es noch zu früh sei, die Aktie positiv zu bewerten./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.