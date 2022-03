HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach Wachstumszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Diese wertete Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Der IT-Dienstleister werde vom Trend zur Digitalisierung in Europa profitieren, zumal sich die Knappheit an IT-Komponenten lockern dürfte. Risiken bestünden allerdings hinsichtlich der Profitabilität./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.