NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 172 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die nun veröffentlichten Quartalszahlen hätten nach den bereits bekannten Eckdaten kaum mehr überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den IT-Dienstleister aufgrund eines besseren Margenprofils und der Einbeziehung der Cadmes-Akquisition./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 13:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 13:30 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.