HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 166 auf 175 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister habe das Jahr 2020 mit einem weiteren ordentlichen Quartal abgeschlossen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Profitabilität hätten auch Kosteneinsparungen geholfen. Es sei wahrscheinlich, dass die Aktie einen Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz für die kommenden Monate behaupten kann. Die Bewertung sei aber schon nahe eines historischen Hochs./gl/tih



