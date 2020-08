NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle nach Halbjahreszahlen von 122 auf 159 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz coronabedingter Schließungen in allen Endmärkten sei der IT-Dienstleister aus eigener Kraft gewachsen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe das Unternehmen die Kosten unter Kontrolle. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei bei Bechtle-Aktien ausgeglichen, sie handelten mit einem Aufschlag von 50 Prozent zu den Wettbewerbern./bek/la



