NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Dividendenvorschlag für 2022 sei höher als von ihm gedacht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem lobte der Experte den zuversichtlichen Ausblick des IT-Dienstleisters auf 2023./edh/tih;