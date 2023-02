NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse prognostizierte in einer am Freitag vorliegenden Studie mehr Schwung bei den Aufträgen im Schlussquartal 2022. Der IT-Dienstleister dürfte den Umsatz um geschätzte 14 Prozent erhöht haben. Vom Ausblick auf das laufende Jahr könne ein Aufwärtsimpuls für die Aktien ausgehen./bek/jha/;