NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der IT-Dienstleister zeichne sich durch eine Erfolgsbilanz bei der Bewältigung schwieriger Zeiten aus, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sowie eine erwartete Erholung des Geldumschlags bei nachlassenden Lieferkettenproblemen rechtfertige seine Kaufempfehlung./edh/tih;