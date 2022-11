NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des IT-Dienstleisters habe sich beschleunigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rückenwind hätten besser funktionierende Lieferketten und die Rückkehr des öffentlichen Sektors als Nachfrager verliehen./bek/ajx;