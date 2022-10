NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die bisherige Geschäftsentwicklung des IT-Dienstleisters deute auf eine Erhöhung des Ausblicks für das laufende Jahr hin, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der steigende Kostendruck veranlasse das Management jedoch zur Vorsicht, wie die Veranstaltung ergeben habe./mf/tav;