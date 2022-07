NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einer Investorenveranstaltung und vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Wegen des starken Auftragsbestands sei mit einer Beschleunigung des Umsatz- und Gewinnwachstums zu rechnen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Auftragsdynamik beim IT-Dienstleister im vergangenen Quartal nachgelassen haben, obwohl die Gesamtnachfrage auf hohem Niveau bleibe./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 16:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 19:00 / ET



