NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte sein Bewertungsmodell für die spanische Großbank an die Zahlen zum ersten Quartal an. Daraus resultieren höhere Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;