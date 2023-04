NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis sei 10 Prozent besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch die Kernkapitalquote habe die Konsensschätzung übertroffen./edh/gl;