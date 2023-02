NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach Quartalszahlen von 7,25 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Konsensschätzungen für den Gewinn vor Steuern der spanischen Bank dürften steigen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem begünstigten die Kapitalausstattung und das Ergebniswachstum umfangreichere Aktienrückkäufe im weiteren Jahresverlauf./gl/zb;