NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA vor Quartalszahlen von 7,50 auf 7,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie leichte Änderungen an seinen Prognosen für die spanische Großbank vor. Er reduzierte seine Schätzung für den Vorsteuergewinn 2024 um 2 Prozent./edh;