NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 6,50 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für den so wichtigen Markt Mexiko sprächen für weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber Santander und der Branche, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie.