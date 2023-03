NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einem Investorentreffen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Kurz vor den jüngsten Marktturbulenzen hätten sich dort große spanische Geldhäuser zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die zukünftige Entwicklung, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie./bek/mis;