NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu spanischen Banken ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie um durchschnittlich etwa zwei Prozent bis 2024 an. Sie berücksichtigt nun einen Einlagensatz der EZB von 2,5 Prozent im Jahr 2024 und die aktuellen Wechselkurse in den Schwellenländern./ck/ajx;