NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 6,70 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktien der spanischen Bank auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob nach den Zahlen für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Überschuss von 2022 bis 2024 an. Sie verwies dabei in ihrer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die steigenden Zinsen sowie auf die Hyperinflation in der Türkei und Argentinien./ajx/he;