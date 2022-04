NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 6,20 auf 6,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie intensiv mit dem Zinseinfluss auf spanische Banken. Solange die Zinsen steigen, liege eine vergleichsweise starke Geschäftsentwicklung auf der Hand, da die Institute recht deutlich von einem höheren Zinsniveau profitieren. Banco Sabadell ist ihre bevorzugte Wahl./tih/edh



