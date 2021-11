LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der spanischen Bank BBVA von 6,40 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursentwicklung spiegele die Enttäuschung über den Kauf der ausstehenden Anteile an der türkischen Garanti Bank, die jüngste Kurszielsenkung der türkischen Notenbank, die Lira-Abwertung und Aussagen zur Kapitalverwendung wider, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Chancen und Risiken erschienen nun ausgewogen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 03:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2021 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.