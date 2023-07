ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Die Bank habe solide abgeschnitten und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil gebe es Signale, dass die Ergebnisentwicklung in Mexiko ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte./gl/edh;