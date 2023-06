ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 9,20 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen für die türkische Tochter Garanti deutlich gesenkt und so an das neue Zinsumfeld in der Türkei angepasst, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Konzernebene habe dies aber eher wenig Einfluss. Die Bewertung der Aktien der spanischen Bank bleibe attraktiv./gl/tih;