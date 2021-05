FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa von 35 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auftaktquartal des Agrarhändlers sei stark gewesen - mit einem für diesen Zeitraum eher ungewohnten operativen Gewinn, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollten Investoren so aber nicht in die Zukunft hochrechnen. Ihm fehle derzeit noch die Überzeugung, dass die derzeitige Agrar-Hausse über das laufende Geschäftsjahr hinaus andauert./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 11:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 11:40 / MESZ



